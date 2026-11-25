Daraufhin einigte sich das Gesamtgericht nach einem neuen Auswahlverfahren auf diese Personalien. Die Gerichtskommission des Parlaments schloss sich dem Vorschlag des Bundesgerichts nun an, wie diese am Mittwoch mitteilte. Das Verfahren sei transparent abgelaufen und wahre die personelle Kontinuität.
Parrino amtiert derzeit als Vizepräsident, Hartmann als Bundesrichter. Vor dem endgültigen Entscheid Anfang Dezember erhalten die Fraktionen der Bundesversammlung Gelegenheit zur Stellungnahme.
Zudem erstattete die Kommission wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses erneut Strafanzeige gegen Unbekannt, wie sie weiter mitteilte. In Ausgaben der «Weltwoche» waren demnach Angaben über vertrauliche Beratungen vom 11. November erschienen. Diese «wiederholten Indiskretionen» hätten die ordnungsgemässe Arbeit erheblich beeinträchtigt, was das Gremium nach eigenen Angaben bedauere.
Das Plenum der Bundesrichter hatte am 12. Oktober überraschend Müller für das Präsidium vorgeschlagen. Die Gerichtskommission hörte daraufhin Thomas Müller an. Dieser erklärte, weder für das Präsidium noch für das Vizepräsidium kandidieren zu wollen.
mk/
(AWP)