Wie die Entwicklung am Devisenmarkt weitergeht, dürfte stark vom weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel abhängen. «Es lässt sich unmöglich sagen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickelt. Auf jeden Fall ist das eine grosse Eskalation, die uns deutlich näher an einen ausgewachsenen Krieg im Nahen Osten bringt», schrieb die Commerzbank am Morgen in einem Kommentar.