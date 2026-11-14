Der unter der Schirmherrschaft der Internationalen Organisation der Frankophonie (OIF) organisierte Gipfel ist das wichtigste politische Treffen im frankophonen Raum. Der Organisation gehören heute 90 Staaten und Regierungen an, darunter 53 Mitglieder, fünf assoziierte Mitglieder und 32 Beobachterstaaten.
Alle zwei Jahre legen ihre Staats- und Regierungschefs dort die grossen Leitlinien für das frankophone Handeln in den kommenden Jahren fest, insbesondere in den Bereichen Diplomatie, Kultur und Bildung.
Im Vorfeld des Gipfels bringt die Ministerkonferenz der Frankophonie am Samstag die für auswärtige Angelegenheiten oder die Frankophonie zuständigen Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten zusammen. Sie bereiten die Themen vor, die den Staats- und Regierungschefs an den beiden nachfolgenden Tagen vorgelegt werden.
Schweizer Erfahrung im Fokus
Anlässlich des Gipfels «wird die Schweiz ihre Erfahrungen mit Guten Diensten und Mediation zur Konfliktverhütung sowie die Rolle des internationalen Genf in der digitalen Governance im Hinblick auf den KI-Gipfel 2027 in Genf hervorheben», schrieb Bundesrat Ignazio Cassis am Samstag auf der Plattform X nach seiner Ankunft in Phnom Penh.
Am Rande des Gipfels wird Cassis auch Vertretende der kambodschanischen Behörden treffen. Kambodscha ist ein Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Die Schweiz ist seit 2012 in Phnom Penh mit einem Kooperationsbüro der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) sowie einer konsularischen Vertretung präsent.
«In einem internationalen Kontext, der von zahlreichen Krisen geprägt ist», möchte der Tessiner «die Rolle der Frankophonie bei der Konfliktprävention und der Förderung des politischen Dialogs hervorheben», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bereits im Vorfeld mit. Man bereite sich darauf vor, eine neue Partnerschaft mit der OIF zu schliessen, um die Zusammenarbeit im Bereich der Friedensförderung zu stärken.
Die OIF mit Sitz in Paris hat die Aufgabe, die französische Sprache, aber auch Frieden, Demokratie, Menschenrechte, Bildung und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Laut ihrem letzten Bericht, der im März 2026 veröffentlicht wurde, zählt das Französische mittlerweile 396 Millionen Sprechende auf allen fünf Kontinenten, was etwa fünf Prozent der Weltbevölkerung entspricht.
(AWP)