«In einem internationalen Kontext, der von zahlreichen Krisen geprägt ist», möchte der Tessiner «die Rolle der Frankophonie bei der Konfliktprävention und der Förderung des politischen Dialogs hervorheben», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bereits im Vorfeld mit. Man bereite sich darauf vor, eine neue Partnerschaft mit der OIF zu schliessen, um die Zusammenarbeit im Bereich der Friedensförderung zu stärken.