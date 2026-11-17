Französischer Aussenminister: Keine militärische Intervention

Frankreichs Aussenminister Jean-Noël Barrot sagte im Sender France 5, es sei die geringste aller Sachen, dass man einige Ausbilder und einige Techniker entsenden könne. «Es handelt sich keinesfalls um eine militärische Intervention.» Die wenigen Franzosen vor Ort seien sehr weit von der Front entfernt. «Wir sind natürlich nicht Kriegspartei in der Ukraine. Wir haben nicht die Absicht, es zu sein», betonte Barrot. Aus seiner Sicht habe es auch keinen Grund gegeben, das französische Parlament über das Vorgehen zu informieren.