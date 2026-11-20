Steigflug bei deutscher Waffenschmiede

Heckler & Koch stellt Sturmgewehre, Maschinengewehre, Pistolen und Granatwerfer her. Die Firma ist auf Wachstumskurs, im vergangenen Jahr machte sie einen Umsatz von 393 Millionen Euro und damit so viel wie noch nie in der Firmengeschichte. Es war ein Zuwachs um 14,4 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Der Gewinn schnellte um ein Viertel auf 39,5 Millionen Euro nach oben.