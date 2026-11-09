Mit der Erhöhung steigt der Mindestlohn von bisher rund 1.867 Euro auf rund 1.897 Euro. Auf der Grundlage einer 35-Stundenwoche sind das knapp 30 Euro mehr. Insgesamt sei der Mindestlohn damit im laufenden Jahr um 5,3 Prozent erhöht worden, sagte der Minister. In Deutschland liegt der Mindestlohn aktuell bei etwa 2.343 Euro brutto.