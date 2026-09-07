Die Situation sei je nach Weinbaugebiet sehr unterschiedlich: Einige verzeichneten starke Rückgänge, während andere nach den schwachen Ernten von 2025 von etwas besseren Erträgen profitierten. Dies sei etwa in der Region um Bordeaux der Fall, wo zehn Prozent höhere Erträge als im Vorjahr erwartet werden - und dies, obwohl die Anbaufläche um rund fünf Prozent reduziert wurde. Weil der Konsum von Wein in Frankreich seit langem rückläufig ist, werden Weinberge mit staatlicher Unterstützung gerodet. Im Elsass an der deutschen Grenze wird ein im Vorjahresvergleich um sechs Prozent geringerer Ertrag erwartet.