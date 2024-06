Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich im Juni erneut nicht verändert. Wie im Vormonat habe das Geschäftsklima 99 Punkte betragen, teilte die Statistikbehörde Insee am Freitag in Paris mit. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Es ist bereits das dritte Mal in Folge, dass das Stimmungsbarometer diesen Wert anzeigt. Der Indikator liegt damit knapp unter seinem langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten./bgf/jha/