Umfragen sehen Glucksmann in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im Moment bei rund elf Prozent der Stimmen. An der Spitze liegt seit langem die rechtsnationale Kandidatin Marine Le Pen mit zuletzt rund 34 Prozent. Auf dem zweiten Platz sahen einige Umfragen den LFI-Bewerber Mélenchon, zuletzt wurde er in einigen Befragungen vom Mitte-Rechts-Kandidaten Édouard Philippe überholt. Da noch nicht klar ist, inwiefern das Mitte-Lager des scheidenden Präsidenten Macron und die Konservativen sich auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigen, sind die Umfragen noch nicht unbedingt aussagekräftig./evs/DP/men