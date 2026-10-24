Ein besonderes Augenmerk lag auf der Stadt Orléans, wo am Wochenende der Parteitag des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) stattfindet. Laut Präfektur fanden sich dort etwa 13.000 Menschen ein, um dagegen zu protestieren. 3.000 Sicherheits- und Rettungskräfte wurden demnach am Wochenende mobilisiert. Der Aufmarsch zog der Präfektur zufolge friedlich durch die Stadt. Die Route wurde zuvor von den Behörden angepasst. Für Kinder und Jugendliche wurde derweil eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, wie der Bürgermeister der Stadt mitteilte. Dies solle Störungen der öffentlichen Ordnung verhindern und das Risiko von Ausschreitungen begrenzen.