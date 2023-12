Die Stimmung der Verbraucher in Frankreich hat sich zum Jahresende hin erneut verbessert. Von November auf Dezember stieg das Konsumklima um einen Punkt auf 89 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Es ist bereits der dritte Monat in Folge mit wachsender Zuversicht. Analysten hatten im Schnitt 88 Punkte erwartet./bgf/jha/

22.12.2023 08:55