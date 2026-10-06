Ein grosser Teil der von der vom «Rassemblement National» angestrebten Einsparungen soll durch Ausgabenkürzungen, eine Reduzierung der Zahlungen an die Europäische Union sowie Kürzungen bei den Ausgaben im Zusammenhang mit der Einwanderung erzielt werden. Le Pen versucht so, Anleger zu beruhigen, da Sorgen die wachsende Verschuldung und die politische Unsicherheit die Renditen von französischen Anleihen zuletzt deutlich nach oben getrieben hatte. Le Pen forderte auch die Europäische Zentralbank auf einzugreifen, um die französischen Finanzierungskosten zu senken.