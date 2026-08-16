Wegen eines Streiks des Kabinenpersonals sind an diesem Wochenende zahlreiche Easyjet -Flüge in Frankreich ausgefallen. Französischen Medien zufolge wurden mehr als 100 Verbindungen gestrichen. Auf der easyJet-Website waren am Samstag zahlreiche Verbindungen nicht mehr buchbar. Die Beschäftigten protestieren vor allem gegen kurzfristige Änderungen ihrer Dienstpläne.