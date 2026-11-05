Rückgriff auf Reserven senkt Dieselpreis an Tankstellen

Wie in Deutschland machen den Menschen in Frankreich die hohen Preise an den Tankstellen zu schaffen, auch darum geht es bei den Demonstrationen. Um die Spritpreise zu senken, gab die Regierung kürzlich zehn Millionen Barrel Diesel aus seinen Reserven frei. Während drei Monaten soll der Liter dadurch an der Tankstelle um 12 bis 18 Cent preiswerter werden. Damit die Massnahme wirklich alle Dieselfahrer in Frankreich schnell erreicht, sicherte die Regierung ausserdem Hilfen für kleine Tankstellen zu, deren Tanks noch mit teurer eingekauftem Diesel gefüllt sind.