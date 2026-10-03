Frankreich steht weiter unter dem Eindruck von den Gewaltexzessen am Rande von Schülerprotesten. Zwar schien sich die Lage am Samstag zunächst beruhigt zu haben. Doch die Videos der Szenen der vergangenen Tage und Berichte von Betroffenen, die französische Fernsehsender zeigen, sorgen weiter für Entsetzen.