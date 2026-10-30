In Frankreich werden an diesem Samstag erneut Massenproteste erwartet. Die Behörden halten dabei an Ausgangssperren und Beschränkungen für Kundgebungen fest. An zentralen Orten in Paris gibt es etwa nachts örtlich begrenzte Ausgangssperren. Wegen befürchteter Ausschreitungen sprachen die Behörden zudem für Demonstrationsrouten im Stadtzentrum zunächst ein Verbot aus und genehmigten sie nur weiter ausserhalb.