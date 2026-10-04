Unterricht soll schrittweise wieder aufgenommen werden

Wie Bildungsminister Édouard Geffray dem Sender France 2 und dem Radiosender France Inter sagte, soll der Unterricht am Montag schrittweise wieder aufgenommen werden. An 400 bis 500 Einrichtungen, an denen jedoch die Sicherheitsbedingungen nicht gewährleistet sind, werde der Unterricht ganz oder teilweise ausgesetzt. Als Gründe nannte Geffray entweder materielle Probleme oder Fälle, in denen Beschäftigte des Bildungswesens direkt angegriffen worden seien.