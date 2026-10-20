Caroline, eine Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft, sagte dem Sender, dass sie sich dafür entschieden habe, eine Tränengasdose griffbereit zu halten. «Da wir nur zu zweit in unserem Geschäft sind, habe ich eine Tränengasdose hinter mir. Sie liegt dort in meiner Schublade. Ich werde sie herausholen, falls wir jemals in Gefahr sein sollten», sagte sie. Sophie, eine weitere Ladenbesitzerin, wollte sich aber keine Waffe beschaffen und hatte eher Angst vor eine Auseinandersetzung mit möglichen Plünderern. «Ich will mein Leben nicht für Handyhüllen riskieren», sagte sie auf Europe1./evs/DP/mis