Macron: Stabilisierung von Yanbu wird Spritpreise drücken

Täglich könnten über Yanbu fünf Millionen Barrel (Fässer zu je 159 Liter) Rohöl verladen werden, sagte Macron. Eine solche Menge habe direkte Auswirkungen auf den Spritpreis. Wenn sich die Lage dort entspanne, werde man das zwei Tage später auch an niedrigeren Preisen an der Tankstelle merken, argumentierte er. Macron steht innenpolitisch wegen der hohen Spritpreise unter Druck - ebenso wie US-Präsident Donald Trump, der von Verbündeten der USA mehr Engagement in der Region einfordert.