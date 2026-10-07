«Trotz dieser Ängste verlangen wir von ihnen, ihren Weg zu wählen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Die Verantwortung der Regierung und der politischen Parteien muss darin bestehen, dieses Vertrauen wiederherzustellen, und das beginnt damit, ihnen zuzuhören», sagte Lecornu. Er verwies auf eine Onlineplattform, auf der Schüler seit Montag ihre Probleme und Forderungen schildern können und auf der bereits 40.000 Reaktionen eingegangen seien.