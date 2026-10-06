In Frankreich ist an diesem Dienstag im Zuge der seit einer Woche andauernden Schülerproteste für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen ein landesweiter Aktionstag geplant. Schülervertreter haben zu Kundgebungen und Protesten in ganz Frankreich aufgerufen. In Paris ist um 14.00 Uhr eine Demonstration auf dem Place de la République geplant.