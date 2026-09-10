«Wir sind der Meinung, dass das Vertrauen in den Fifa-Präsidenten erschüttert wurde und dass die Art und Weise, wie er die Führung des Weltfussballs versteht, nicht mehr unseren Vorstellungen entspricht», erklärte FFF-Präsident Philippe Diallo im Anschluss an eine Vorstandssitzung in Paris. Der Verband werde die Kandidatur von Infantino für eine Wiederwahl nicht unterstützen.