Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält trotz des Iran-Kriegs und der Kerosinpreis-Krise an seinen Erwartungen für 2026 fest. An Deutschlands grösstem Airport dürfte die Zahl der Fluggäste auf dem Niveau der 63,2 Millionen aus dem Vorjahr verharren, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch mit. Im Oktober zählte Fraport etwa so viele Passagiere wie ein Jahr zuvor, in den ersten zehn Monaten waren es sogar 0,2 Prozent weniger, wie aus einer Präsentation für Analysten hervorgeht.