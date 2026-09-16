An der Börse sorgten die Nachrichten zunächst nicht für grössere Kursausschläge. Die im MDax gelistete Aktie notierte zuletzt unverändert auf dem Vortagesniveau bei gut 38 Euro. Vorangegangen ist allerdings ein kontinuierlicher Kursrückschlag, nachdem die Aktie noch Anfang September ein Hoch seit Juni markiert hatte. Da hatte die Frasers Group zuvor mitgeteilt, ihren Anteil an Hugo Boss auf mindestens 50 Prozent ausbauen zu wollen. Die Übernahme war zwar knapp gescheitert, allerdings hielten die Briten zuletzt fast 48 Prozent an dem Modehaus.