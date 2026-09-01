Die Frasers Group will nach der gescheiterten Übernahme von Hugo Boss weiter Aktien des deutschen Modekonzerns kaufen. Ziel sei, die Schwelle von 50 Prozent der Anteile und Stimmrechte zu überschreiten, teilte das britische Unternehmen am Dienstag mit. Zuletzt war Frasers' Beteiligung an Hugo Boss auf 47,89 Prozent gewachsen, sodass für eine Übernahme der Mehrheit nicht mehr viel fehlt. Die Hugo-Boss-Aktie legte im vorbörslichen Handel im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vorabend um rund ein Prozent zu.