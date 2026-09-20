Frederiksen: Habe «ausgezeichnetes Verhältnis» zu Trump

Dänischen Medien zufolge trifft Frederiksen US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen persönlich. Sie pflege ein «ausgezeichnetes Verhältnis» zu dem Republikaner, sagte sie demnach laut dem Rundfunk DR auf die Frage, ob sie sich auf die Zusammenkunft freue. Der Streit um die strategisch bedeutsame Insel, die zwar weitgehend autonom ist, aber zum dänischen Hoheitsgebiet gehört, hatte in den vergangenen Monaten für Spannungen zwischen Dänemark und den USA gesorgt.