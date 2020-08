Freeland ist erste weibliche Finanzministerin Kanadas

Zuvor war am Montag (Ortszeit) Freelands Vorgänger Bill Morneau von seinem Posten zurückgetreten. Zuletzt hatte es Berichte über ein Zerwürfnis zwischen Morneau und Trudeau wegen unüberbrückbarer Differenzen in der Wirtschaftspolitik zur Bewältigung der Corona-Krise gegeben. Darüber hinaus ist Morneau wegen eines Skandals rund um eine Wohltätigkeitsorganisation unter Druck: Gegen ihn und auch Trudeau ermittelt der kanadische Ethik-Beauftragte wegen der Vergabe eines millionenschweren Regierungsauftrags an die Firma, zu der sowohl der Regierungschef als auch der Ex-Finanzminister enge familiäre Kontakte haben.

(SDA)