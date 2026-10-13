Diesem vereinbarten anfänglichen Kaufpreis liege eine Unternehmensbewertung von rund 300 Millionen Euro zugrunde. Weitere Kaufpreiszahlungen seien von zukünftigen erfolgsbezogenen Zielen abhängig und könnten bei sehr erfolgreicher Geschäftsentwicklung bis zu 50 Millionen Euro betragen, hiess es. «Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt», sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold laut Mitteilung.