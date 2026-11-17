Die Freiburger Kantonalbank (FKB) hat erstmals Ratings von der US-Ratingagentur Moody's erhalten. Die Agentur bewertet die langfristigen Einlagen der Bank mit der Bestnote Aaa und die kurzfristigen Einlagen mit P-1. Das Emittentenrating liegt bei Aa1, wie Moody's am Dienstag mitteilte. Der Ausblick ist stabil.