«Ich will die Chancen der Westschweiz nicht schmälern», sagte Kolly gegenüber «La Liberté». Der Freiburger sitzt seit 2023 im Nationalrat.
Neben der Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz und dem Solothurner Nationalrat Rémy Wyssmann bewirbt sich auch der Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg um einen Sitz im Bundesrat. Der Tessiner Ständerat Marco Chiesa hat ebenfalls Interesse an der Nachfolge von Guy Parmelin bekundet.
Die SVP-Kantonalparteien haben noch bis heute Mittag Zeit, ihre Kandidierenden bei der Findungskommission der SVP Schweiz anzumelden.
(AWP)