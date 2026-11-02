«Mit der heute geschlossenen Vereinbarung stärken wir unser Engagement im Biopharma-Geschäft und sichern uns Entwicklungskapazitäten in einem Markt, in dem Geschwindigkeit und Grösse entscheidend sind», sagte Unternehmenschef Michael Sen. Zusammen mit der vollständigen Übernahme von mAbxience schaffe dies die Basis für weiteres Biopharma-Wachstum weit über 2030 hinaus. Im Dezember hatte Fresenius hier als Ziel ausgegeben, den Umsatz mit Biopharma 2030 im Vergleich zu 2025 zu verdoppeln und eine Ebit-Marge von rund 20 Prozent zu erzielen.