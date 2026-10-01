Der Gesundheitskonzern Fresenius übernimmt seine Biopharma-Tochter mAbxience komplett. Für die übrigen Anteile im Umfang von 45 Prozent bezahlt der Dax-Konzern bis zu 750 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Verkäufer sind die Unternehmen Insud und Invim. Der Vertrag wurde den Angaben zufolge am Mittwoch unterschrieben und vollzogen. Behördliche Genehmigungen seien nicht nötig gewesen.