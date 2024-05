Der Gesundheitskonzern Fresenius kommt bei seiner Neuausrichtung voran. Wie der Dax -Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte, sollen die Vamed-Reha-Kliniken in neue Hände gehen. Die Beteiligungsgesellschaft PAI Partners erwerbe eine Kontrollmehrheit von 67 Prozent am Vamed-Rehabilitationsgeschäft. Fresenius halte den Rest, um an Wertsteigerungen zu partizipieren.