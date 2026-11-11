«Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren», sagte Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius laut Mitteilung. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert.
Die FMC-Aktie sank auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent. Das Fresenius-Papier reagierte hingegen kaum auf die Mitteilung./jha/he
(AWP)