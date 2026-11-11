Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius will rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care (FMC) verkaufen. Die Finanzbeteiligung an FMC solle so von rund 25 auf etwa 20 Prozent sinken, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend mit. Geplant sei ein beschleunigtes Verkaufsverfahren an institutionelle Investoren. Dieses beginne sofort. Preis und Zuteilung sollen voraussichtlich vor Beginn des Xetra-Handels am Donnerstag bekannt gegeben werden, hiess es weiter.