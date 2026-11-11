Vorstandschef Sen konzentriert Fresenius auf die beiden Säulen Klinikgeschäft (Helios) sowie Arzneien, klinische Ernährung und Medizintechnik (Fresenius Kabi). Seit Ende 2023 wird FMC nur noch als Finanzbeteiligung geführt. Der Dialysekonzern steht seit längerer Zeit unter anderem wegen hoher Kosten unter Druck, im dritten Quartal sank der Gewinn deutlich. Erst im Oktober wurde Helen Giza als Chefin von FMC abgelöst. Sie konnte Berichten zufolge den Aufsichtsrat mit ihrer Strategie nicht nachhaltig überzeugen./DP/he