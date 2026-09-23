Mladenow: Gespräche mit Israel nicht einfach

Der Hohe Vertreter des Friedensrats, Nikolaj Mladenow, hatte im Mai gesagt, ein Wiederaufbau des Gazastreifens sei ohne eine Entwaffnung der Hamas nicht möglich. Anders als die Hamas lehnt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Fahrplan des von Trump ins Leben gerufenen Friedensrats für eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen und eine Entwaffnung der Hamas bisher ab. «Unsere Gespräche mit Israel sind derzeit nicht einfach», sagte Mladenow.