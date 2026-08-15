Weiterhin keine Regelung zur Strasse von Hormus

Zudem endet die Frist, in der der Iran sich zu einer gebührenfreien Durchfahrt der Strasse von Hormus verpflichtet. Wie die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Meerenge danach geregelt sein soll, ist Gegenstand von Verhandlungen zwischen Iran und Oman. Der Oman berichtete zwar von konstruktiven Gesprächen, eine Einigung wurde allerdings bisher nicht verkündet. Nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen steht diese allerdings bevor.