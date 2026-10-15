Im Zentrum stand ein chinesischer Kunde, der sich «Bruce» nannte und als Milliardär ausgab. Zwischen 2016 und 2020 kaufte er bei Louis Vuitton Waren im Wert von 2,1 Millionen Euro. Dabei erhielt er Mehrwertsteuerrückerstattungen, obwohl er als Einwohner Frankreichs keinen Anspruch darauf hatte.