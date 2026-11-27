Gilli habe während Jahrzehnten nicht nur Tele Züri, sondern auch die Schweizer Fernsehlandschaft als Journalist, Moderator und Chefredaktor geprägt, erklärte das Medienhaus, zu dem der Fernsehsender gehört.
Gilli führte gemäss der Mitteilung während 23 Jahren durch die Tele-Züri-Sendung «SonnTalk». Von 1999 bis 2020 war er Chefredaktor des Senders. Mit der Erweiterung der Sendergruppe sei er auch für weitere Regionalsender verantwortlich gewesen, teilte CH Media mit.
Begonnen hatte er seine Karriere 1980 bei Radio 24. Später wurde er Programmleiter des ältesten Privatradios der Schweiz. Für seine Reportagen über die Drogenszene in Zürich sei er mehrmals ausgezeichnet worden, teilte CH Media mit. 2013 hat Gilli den Preis als «Journalist des Jahres» erhalten.
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(AWP)