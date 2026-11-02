Bei Glencore soll das Vergütungspaket von CEO Gary Nagle angepasst werden. Damit soll erreicht werden, dass er sich langfristige Aktienprämien schneller auszahlen lassen kann, falls das Bergbauunternehmen übernommen wird, wie es in einem Artikel der «Financial Times» vom Montag heisst. Die Zeitung stützt sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen sowie auf eine Präsentation des Unternehmens.