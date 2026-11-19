Basis dafür war eine nach wie vor tiefe Mietausfallquote (1,9 Prozent nach 1,8 Prozent) sowie ein ausgebautes Portfolio. Zehn Akquisitionen sowie erfolgreich abgeschlossene Repositionierungs- und Bauprojekte hätten zur weiteren Stärkung und Diversifikation des Portfolios beigetragen, heisst es im Communiqué.