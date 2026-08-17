«Moralische Sackgasse»

Die Schweiz dürfte Sanktionen der EU oder der OSZE in vielen Fällen nicht mehr übernehmen, führte Sibel Arslan (Grüne/BS) dazu aus. Für sie führt die Initiative in eine «moralische Sackgasse», wie sie sagte. Wer bei Verletzungen des Völkerrechts wegsehe, sei nicht neutral, sondern stelle sich auf die Seite des Aggressors.