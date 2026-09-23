«Vertane Chance»

Die Bankiervereinigung bedauere sehr, dass die überwiegend kritischen Stellungnahmen aus der Wirtschaft und vonseiten der Kantone im Entscheid des Ständerats nicht berücksichtigt worden seien, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch sei der Ständerat nicht dem Vorschlag seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) zur Stärkung der international etablierten AT1-Instrumente gefolgt.