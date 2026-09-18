Damit ist auch die Bedeutung Russlands für den Gesamtkonzern gesunken. 2021 entfielen noch 2 Prozent des Nestlé-Umsatzes auf Russland. Das war laut dem Analysten Jean-Philippe Bertschy von der Schweizer Bank Vontobel die letzte von Nestlé veröffentlichte Zahl. Inzwischen dürfte der Anteil nur noch bei etwas mehr als 1 Prozent liegen, schätzte Bertschy in einem Kommentar am Freitag. Nestlé erzielte 2025 weltweit einen Umsatz von 89,5 Milliarden Franken.