Was die WAK-S beschlossen hat, kann Gewerkschafter Wüthrich «nicht nachvollziehen». Die Sozialpartnerschaft werde in der Schweiz hochgehalten und die Sozialpartner hätten zusammen mit dem Bundesrat sehr lange und intensiv darum gerungen. Mit dem Kompromiss werde der Lohnschutz nicht besser, aber er könne mit den 14 Massnahmen modernisiert werden. Ein gutes Verhältnis zur EU zu haben, sei aber wichtig, die Zeche dafür sollten nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen müssen, so Wüthrich.