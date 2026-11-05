Expertin warnt vor Flügelkämpfen

Wie stark linke Politik die Demokraten künftig beeinflussen wird, dürfte nach Einschätzung der Politologin Cathryn Clüver Ashbrook eine wichtige Frage werden. Sie gibt mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren zu bedenken, dass Flügelkämpfe ein Problem werden könnten. Zwar seien die Democratic Socialists of America (DSA) - eine deutlich links positionierte Strömung, die Einfluss auf die Partei ausüben will - noch die Minderheit unter Demokraten. Zugleich müsse sich die Partei die Frage stellen, ob ein Generationenwechsel gelingen könnte.