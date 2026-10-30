Die Aussenminister der G20-Runde beenden an diesem Samstag ihre Vorbereitungen für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der grossen Industrie- und Schwellenländer Mitte Dezember in Miami. Ein Durchbruch bei den wesentlichen Konfliktthemen, die meist mit Russland oder China zu tun haben, war bei den Beratungen in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia nicht zu erwarten. Schon vor dem Treffen hatte es geheissen, es werde voraussichtlich kein gemeinsames Abschlussstatement geben. Moskau und Peking sitzen in Atlanta mit am Tisch.