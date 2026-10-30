Während der massiv eingeschränkte Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus die Preise für Rohöl und Kraftstoff in die Höhe schiessen liess, beeinträchtigt der Ukraine-Krieg den Handel mit Getreide und Dünger. In einer Arbeitssitzung am Samstag will die G20-Runde über das Thema «Versorgungsketten» beraten. Aussenminister Johann Wadephul (CDU), der Deutschland in Atlanta vertritt, hat Russland mehrfach vorgeworfen, wegen des Ukraine-Kriegs für eine drohende Hungerkatastrophe etwa im Nahen Osten oder in Ländern des sogenannten Globalen Südens verantwortlich zu sein.
Vorbereitungen für G20-Gipfel im Dezember in Miami
US-Präsident Donald Trump hat seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu dem Gipfel nach Miami eingeladen. Bisher ist aber unklar, ob der Kremlchef die Einladung annimmt. Anders als Putin war der russische Aussenminister Sergej Lawrow zuletzt regelmässig bei G20-Treffen zu Gast - auch jetzt wieder in Atlanta. In der Runde ist Russland zwar offiziell noch Mitglied, Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil. Der G20-Gruppe gehören 19 Staaten, die Europäische Union und die Afrikanische Union an./bk/DP/zb
(AWP)