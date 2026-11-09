Die Aussenminister der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien suchen von diesem Montag an nach einem gemeinsamen Kurs bei den Kriegen und Krisen im Nahen und Mittleren Osten sowie der Ukraine. Knapp eine Woche nach der krachenden Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen will auch US-Chefdiplomat Marco Rubio an den Beratungen in Paris teilnehmen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Runde fünf Wochen vor dem G20-Gipfel der grossen Industrie- und Schwellenländer in den USA eine einheitliche Linie gegenüber Russland und China findet.