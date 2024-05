Die Gruppe sieben führender demokratischer Industriestaaten erwägt, sich gegen Chinas umstrittene Exportpolitik zu wehren. Als Antwort auf Chinas Überkapazitäten werde man Massnahmen in Betracht ziehen, um im Einklang mit den Grundsätzen der Welthandelsorganisation (WTO) gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, hiess es am Samstag in der Abschlusserklärung nach dem G7-Finanzministertreffen in Norditalien. Die G7-Gruppe bekräftigt demnach ihr Interesse an einer ausgewogenen Zusammenarbeit, äussert jedoch ihre Sorge über Chinas umfassenden Einsatz marktfremder Praktiken.