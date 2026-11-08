BKA: «NoName057(16)» prorussische Hackergruppe

Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) von 2025 handelt es sich bei «NoName057(16)» um eine prorussische Hackergruppe, die seit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine im Februar 2022 öffentlich bekannt wurde sowie Unterstützer rekrutierte. Ihnen wurde demnach der Download einer Software angeboten, mit der sie sich dann unter Nutzung eigener Ressourcen an sogenannten DDoS-Angriffen beteiligt haben. Dabei handelt es sich um Überlastungsangriffe auf Webseiten mit dem Ziel, dass diese eine Zeit lang nicht mehr erreicht werden können.